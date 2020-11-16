Токио, , 22:28 — REGNUM Сценарист «Боруто» Укё Кодати прокомментировал возврашение Масаси Кисимото к работе над манга-сериалом. Об этом 16 ноября сообщил портал Comicbook.

Автор подтвердил информацию о том, что он уходит из команды «Боруто» и передаёт эстафету создателю «Наруто». Кодати поблагодарил поклонников и попросил их оказывать такую же поддержку Масаси Кисимото и иллюстратору Микио Икэмото.

Он написал, что, как и другие поклонники манги, будет ждать выхода новых глав, в которых будет рассказываться о приключениях сына Наруто и его команды. Писатель также отметил, что у него остались только счастливые воспоминания о работе над мангой.

Напомним, манга «Боруто» начала публиковаться в журнале Weekly Shonen Jump с 9 мая 2016 года. В качестве главного героя в ней выступает сын Хинаты Хюга и Наруто Удзумаки.

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