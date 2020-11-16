Москва, , 11:16 — REGNUM Руководство Большого театра приняло решение о приостановке предварительной продажи билетов на все спектакли, которые были объявлены с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба театра.

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«Согласно приказу министерства культуры РФ № 1429 от 13 ноября Большой театр приостанавливает предварительную продажу билетов на все спектакли, объявленные с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дата начала предварительной продажи на балет «Щелкунчик», который планировался на январь 2021 года, ранее запланированная на 14 ноября, «переносится и будет объявлена позднее».