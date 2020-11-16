Чебоксары, , 10:40 — REGNUM В Чебоксарах сегодня, 16 ноября, открывается межрегиональный фестиваль национальных театров юного зрителя и молодежных театров «Волжская сказка» (Атăл юмахĕ), посвященный 100-летию образования Чувашской автономной области и 75-летию Победы. Об этом ИА REGNUM сообщили в театре.

Афиша фестиваля Сеспель.рф

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Фестиваль будет идти в течение недели и завершится 22 ноября. В нём примут участие театры из пяти регионов: помимо Чувашии, спектакли представят артисты и кукольники из Татарии, Башкирии, Мордовии и Марий Эл.

Организаторы отмечают, что с 2020 года межрегиональный фестиваль национальных театров юного зрителя и молодежных театров будет называться именем режиссера Иосифа Дмитриева (Трер), стоявшего у его истоков. Это станет вкладом республики в сохранение памяти об одном из самых ярких представителей национального театрального искусства.

Праздник откроет Чувашский ТЮЗ с показа исторической легенды «Чи хаклă пуянлăх» (Золотая кладовая), премьера которой состоялась в начале нынешнего 88-го театрального сезона. В рамках фестиваля также предусмотрена большая театрально-образовательная программа с лекциями, семинарами, тренингами от приглашённых мастеров сцены России.

Организаторы отмечают, что в рамках фестиваля планировалось провести «Большие гастроли для детей и молодежи — 2020» с Воронежским государственным театром юного зрителя. Но обменные гастроли не состоятся в связи с введением новых ограничительных мер из-за коронавируса.