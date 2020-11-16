Екатеринбург, , 09:48 — REGNUM Документальный фильм о появлении группы «Чайф» представят зрителям в конце 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в музее истории Екатеринбурга.

Картину-воспоминание подготовили композитор Александр Пантыкин и музыкант Владимир Шахрин («Чайф»). Фильм покажут во время концерта-реконструкции Свердловского рок-клуба.

Группа «Чайф» возникла 35 лет назад. Именно в здании ДК имени Горького (ставшего площадкой Свердловского рок-клуба) музыканты начинали свою деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее музыканты группы «Чайф» выступили перед зрителями в День города в Екатеринбурге.

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