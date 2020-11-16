Чита, , 07:54 — REGNUM В Забайкальском крае, где наблюдается взрывной характер распространения коронавируса, граждан приглашают к просмотру выставок, организованных региональными учреждениями культуры, в онлайн-режиме. Как сообщает сегодня, 16 ноября, пресс-служба краевого правительства, только за последнюю неделю этим предложением воспользовались более 45 тысяч человек.

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По словам заместителя председателя правительства Забайкальского края Татьяны Цыпиловой, всего региональные интернет-площадки предлагают 127 мероприятий. Одно из них — конкурс бурятского песенного фольклора в рамках подготовки к международному бурятскому фестивалю «Алтаргана».

"Для слабовидящих в онлайн-формате проходят «Головатовские чтения». В музейно-выставочном центре открыта выставка современного искусства «Мост через реальность», в Забайкальском краевом краеведческом музее имени Кузнецова работает онлайн-выставка «ДВР. 100 лет», — пояснила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 16 ноября общее число выявленных носителей коронавируса в Забайкалье составляет уже 15 752 человека, причём 266 из них добавились только за последние сутки. Всего с начала эпидемии учреждение культуры Забайкалья провели более 2884 онлайн-концертов, конкурсов, акций и других мероприятий, в которых поучаствовали 885 тысяч пользователей интернета.