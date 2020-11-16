Москва, , 03:26 — REGNUM Поэма Александра Пушкина «Руслан и Людмила» издания 1828 года была выставлена на аукционе за 2,8 млн рублей. Соответствующее объявление было размещено 15 ноября на сайте аукционного дома «Литфонд».

Стартовая цена книги в «крепком полукожаном переплёте» составила 2,8 млн рублей. Уточняется, что в книге 159 страниц, она продаётся без портрета Пушкина, он выставлен отдельным лотом. К книге прилагается полукожаный современный библиофильский футляр. Сохранность книги определена как хорошая.

Отмечается, что это второе пожизненное издание поэмы, написанной Пушкиным в 1817—1820 годах. Кроме того, это первое издание, вышедшее со знаменитым «Прологом», который начинается со слов «У лукоморья дуб зелёный…» Аукцион, на котором будут продаваться редкие книги, открытки, плакаты, географические карты, письма и фотографии состоится 19 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аукционе в Лондоне, где на торги были выставлены картины русских художников Ивана Шишкина, Константина Коровина и Николая Рериха.

Читайте ранее в этом сюжете: На торги в Лондоне выставят картины Шишкина и Рериха