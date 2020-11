Лос-Анджелес, США, , 23:38 — REGNUM Режиссёр нового фильма «Бэтмен» Мэтт Ривз строго придерживается правила, согласно которому Бэтмен никогда никого не убивает. Об этом 15 ноября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Издание отмечает, что информацию ему сообщили те же источники, которые ранее передали сведения о проекте кинокомикса «Флэш», которая позже подтвердилась. Инсайдеры утверждают, что Ривз намерен «запретить» Бэтмену убивать злодеев во всех трёх фильмах запланированной трилогии.

Стоит отметить, что в апреле 2020 года создатель сериала «Настоящий детектив» Ник Пиццолатто заявил, что если бы он снимал кинокомикс про Бэтмена, то также «запретил» бы этому супергерою убивать людей. Кинематографист пояснил, что по причине генезиса персонажа «настоящий и вечный враг Бэтмена — это смерть».

