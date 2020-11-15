Токио, , 23:17 — REGNUM Мангака Тайто Кубо дал понять поклонникам, что они ещё не скоро увидят продолжение аниме"Сжечь ведьму» по его одноимённой манге. Об этом 15 ноября сообщил портал Comicbook.

В очередном интервью автор рассказал, что ему предстоит ещё много работы над вторым сезоном манги и что оно не выйдет в ближайшее время. Кубо также сообщил, что он не намекал на скорый выход продолжения, пояснив, что тизерное изображение со словами «Скоро в продаже» было помещено в первый выпуск «Сжечь ведьму» без его ведома.

Первые четыре главы манги «Сжечь ведьму» были опубликованы в журнале Weekly Shōnen Jump в период с августа по сентябрь 2020 года. Одноимённый аниме-фильм, состоящий из трёх серий, потоковый сервис Crunchyroll показал 2 октября 2020 года.

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