Нью-Йорк, США, , 22:42 — REGNUM Продюсер и писатель Дэн Хармон сообщил поклонникам, что команда проекта сериала «Рик и Морти» уже начала работу над седьмым сезоном. Об этом 15 ноября сообщил портал Comicbook.

«Я думаю, что мы сейчас работаем над 7-м сезоном, я даже не могу уследить. Я бы не знал, если бы проспойлерил 5-й или 6-й сезон», — пошутил Хармон.

Он также рассказал поклонникам о том, что они могут ожидать от новых сезонов «Рика и Морти». В частности, продюсер сообщил, что команда проекта хочет сосредоточиться на определённой версии Бет Смит.

«В отношении Бет происходят довольно интересные вещи… Космическая Бет не была разовым персонажем», — сообщил продюсер.

Анимационный сериал для взрослых Рик и Морти выходит в эфир в секции Adult Swim на канале Cartoon Network со 2 декабря 2013 года. В июле 2020 года Дэн Хармон заявил, что он хоте бы сделать кроссовер (совмещение сюжетов) этого шоу с анимационным сериалом «Конь БоДжек».

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