Лос-Анджелес, США, , 22:29 — REGNUM Патрик Шварценеггер вступился за своего зятя Криса Пратта, которому часть пользователей соцсетей присвоила «звание» «худшего Криса» в Голливуде. Об этом 15 ноября сообщил портал Cinema Blend.

«Это безумие. Твиттер — свалка, правда?», — сказал сын Арнольда Шварценеггера в интерсвью журналистам, пояснив, что каждый день в Twitter происходит нечто подобное, когда пользователи соцсетей начинают унижать другий людей, чтобы «почувствовать себя лучше».

Актёр добавил, что это печально, но он не думает о том, что Криса Пратта всё это действительно волнует, поскольку его зять довольно «крепкий». Патрик Шварценеггер рассказал, что когда он написал Пратту и упомянул эту тему, тот спросил, неужели его собеседник относится к этому серьёзно.

Ранее пользователи Twitter устроили «конкурс» на тему того, кто является «худшим Крисом»: Крис Хемсворт, Крис Эванс, Крис Пайн или Крис Пратт. В итоге титул достался звезде фильмов «Стражи галактики» и «Мир Юрского периода», в частности, из-за его политической позиции.

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