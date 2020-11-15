Лос-Анджелес, США, , 22:14 — REGNUM Кристофер Нолан заявил, что не имеет ничего против просмотра его фильмов на смартфоне. Об этом 15 ноября сообщил портал Screen Rant.

В книге писателя Тома Шона «Вариации Нолана» кинематографист, рассуждая на эту тему, объяснил, почему его не очень волнует этот момент. Нолан отметил, что его картины изначально создаются в формате, который предназначен для кинотеатров и зрители, смотрящие, например, «Дюнкерк» на iPad, в этот момент обращаются к своим опыту и знаниям о просмотре в кинозале.

«Поэтому, когда вы смотрите телешоу на своем iPad, ваш мозг принимает совершенно другой образ мышления», — утверждает Нолан.

Напомним, Кристофер Нолан снял такие известные фильмы, как «Начало», «Дюнкерк», «Интерстеллар», трилогию «Тёмный рыцарь» про Бэтмена и ряд других известных фильмов. Премьера его последней картины «Довод» состоялась в России 3 сентября 2020 года.

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