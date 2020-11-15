Москва, , 12:32 — REGNUM Певец Валерий Меладзе не призывал российских артистов не участвовать в новогодних праздничных программах, а только предположил, какой будет праздничная ночь без них. Об этом артист заявил 15 ноября в интервью «МК».

Валерий Меладзе Okras

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»Я не призываю ни к какому бойкоту, я всего лишь гипотетически предположил ситуацию, каково бы было, если бы не было в новогоднюю ночь «огоньков» и других развлекательных программ», — сказал Меладзе.

Также, как указал певец, по его мнению, подобное стало бы поводом для огорчения у многих телезрителей, однако привлекло бы внимание общественности к проблемам шоу-бизнеса, возникшим из-за пандемии коронавируса.

«Раз не замечают нас, наши проблемы, то я предложил представить такой перевертыш — пусть и в Новый год нас не заметят», — отметил он.

При этом Меладзе сообщил, что он сам уже получал приглашения для участия в съемках в новогодних программах, однако ещё не принял решения об участии в них. В то же время певец уточнил, что из-за введенных в результате пандемии ограничений у него почти нет годового заработка, а потери всего шоу-бизнеса, по его оценкам, составили около 90%.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября певец Валерий Меладзе предложил российским артистам отказаться от съемок в новогодних передачах.