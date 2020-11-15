Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Американская компания Netflix отказалась от съёмок третьего сезона телесериала «Тайный орден». Об этом сообщил исполнительный продюсер сериала Деннис Хитон на своей странице в социальной сети Twitter.

Премьера первого сезона телесериала в жанре ужасов и фэнтези состоялась на платформе Netflix в марте 2019 года. Тогда же компания продлила сериал на второй сезон, который вышел в июне 2020 года. Сценарист и исполнительный продюсер «Тайнего ордена» Деннис Хитон готовил материал для третьего сезона, однако в Netflix отказались от продления сериала.

«Мне повезло в течение двух сезонов работать с невероятным актёрским составом и съёмочной группой над «Тайным орденом» для Netflix. Это одно из лучших событий в моей карьере, но, к сожалению, мы не вернёмся», — сообщил Хитон.

Режиссёрами серий первых двух сезонов «Тайного ордена» были Лесли Хоуп, Кристин Леман, Дэвид фон Анкен и другие. Главные роли в сериале исполнили Джейк Мэнли, Сара Грей, Сэм Траммелл, Мэтт Фрюэр и Кэтрин Изабель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре телевизионная сеть HBO отказалась от продления сериала «Чужак» по роману Стивена Кинга на второй сезон.

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