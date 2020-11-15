Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Секрет появления действующего президента США Дональда Трампа в кинокомедии «Один дома 2» раскрыл режиссёр фильма Крис Коламбус 14 ноября в своём интервью интернет-изданию Insider.

По словам режиссёра, съёмочная группа выбрала в качестве локации для одного из эпизодов фильма отель «Плаза», в тот период времени принадлежавший Дональду Трампу. Когда настало время договариваться об оплате за аренду, Трамп выдвинул неожиданное условие.

Тогда ещё не являвшийся президентом США предприниматель Трамп заявил, что съёмка в отеле станет возможно только в случае, если лично он сыграет в фильме одну из ролей. Сцена с Трампом была отснята, но режиссёр сначала собирался вырезать её из фильма при окончательном монтаже. Однако во время первого показа камео с будущим президентом США очень понравилось зрителям и было решено его оставить.

Напомним, комедия «Один дома 2» вышла в 1992 году, она была продолжением фильма «Один дома», в котором по сюжету многодетная семья перед Рождеством уезжает из дома и забывает одного из детей. Главную роль в обеих фильмах сыграл актёр-ребёнок Маколей Калкин, которому на момент съёмок в первом фильме было всего десять лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что режиссёр комедий «Один дома» и «Один дома 2» Крис Коламбус выступил противником съёмок ремейка кинофильма компанией Disney.

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