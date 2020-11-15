Каир, , 01:55 — REGNUM Более 100 саркофагов и 40 статуэток нашли археологи в некрополе Саккары рядом с египетской столицей Каиром, заявил глава министерства туризма и археологии Египта Халед аль-Анани в ходе пресс-конференции.

Часть из обнаруженных предметов покрыты золотом. Они относятся к Позднему периоду Древнего Египта и к эпохе Птолемеев. Министр отметил, что находка составляет только один процент от всего числа артефактов, находящихся на территории этого некрополя.

Он добавил, что найденные предметы разделят между четырьмя культурными учреждениями республики, включая еще создаваемые Большой Египетский музей и музей Новой административной столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября стало известно о находке к югу от Каира 59 деревянных саркофагов, захороненных более 2500 лет назад.

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