Нью-Йорк, США, , 19:31 — REGNUM Себастиан Стэн выложил в сеть видео, в котором показал, как его разыграли члены команды проекта сериала «Сокол и Зимний солдат». Видео было опубликовано 13 ноября на странице актёра в Instagram.

Зрители могут видеть, что когда Стэн заходит в свой трейлер, то замечает, что всё его временное жилище наполнено различными фотографиями Тома Хиддлстона в образе бога хитрости и обмана Локи из вселенной Marvel.

«Я бы начал снимать еще до того, как открыл дверь, если бы знал, куда я попаду, — сказал Стэн, улыбаясь, — хорошо, вы, ребята, подняли планку. Думаю, гм… это потребовало много работы».

Стоит отметить, что актёр не стеснялся в выражениях, описывая свои впечатления от увиденного.

Пока нет информации о том, как именно Зимний Солдат и Локи будут взаимодействовать в сериале. Ранее сценарист проекта Дерек Колстад сообщил, что в этом шоу фанаты увидят знакомых персонажей из первых фильмов Marvel. Ожидается, что премьера «Сокола и Зимнего солдата» состоится в начале 2021 года.

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