Лос-Анджелес, США, , 19:15 — REGNUM В будущем сериале Marvel про Соколиного Глаза (Клинта Бартона) герой может лишиться слуха. Об этом 14 ноября сообщил портал Comicbook со ссылкой на инсайдера.

Издание отмечает, что многие поклонники вселенной знают: в некоторых комиксах Бартон страдал глухотой и использовал слуховой аппарат, однако этот момент никогда не был показан в фильмах Marvel.

Стало известно, что Marvel ищет актёра на роль«китайского аудиолога средних лет» (аудиолог — специалист, занимающийся вопросами нарушения работы слухового и вестибулярного аппарата), который «неофициально работает в ветхом здании».

Напомним, роль Клинта Бартона в фильмах и сериалах киновселенной Marvel исполняет актёр Джереми Реннер. Ожидается, что сериал про Соколиного Глаза Marvel и Disney Plus начнут показывать осенью 2021 года или весной 2022-го.

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