Вашингтон, , 18:30 — REGNUM В 2020 году проекты, связанные с созданием комиксов, собрали на краудфандинговой платформе Kickstarter рекордные $22 млн. Об этом 14 ноября сообщил портал Games Radar.

Издание отмечает, что по сравнению с 2019 годом это направление Kickstarter уже выросло на 30%, а до конца 2020-го ещё более двух месяцев (данные были взяты по состоянию на конец октября 2020).

«Показатель успеха в этой категории достиг рекордно высокого уровня в 74%, что почти вдвое превышает средний показатель по сайту по всем категориям Kickstarter», — сообщила руководитель комикс-программы платформы Ориана Лекерт.

Ранее СМИ сообщили, что в третьем квартале 2020 года продажи графических романов в США выросли на 42%. Аналитики отметили, что категория манги показала рост на 25%, в то время как категория супергероев сократилась на 11%.

Читайте ранее в этом сюжете: Обладатель «Оскара» Джон Ридли и Marvel выпустят комикс про Росомаху