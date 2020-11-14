Москва, , 15:55 — REGNUM Сегодня, 14 ноября, скончался выдающийся советский, российский и армянский актёр, театральный режиссер и педагог, народный артист СССР Армен Джигарханян. О кончине Джигарханяна сообщили его друзья, а также в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна, которым он руководил.

По словам друзей актера, Джигарханян скончался от возраста и болезней — ему было 85 лет. В последние годы он часто болел, а летом 2020 года перенес инсульт.

Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Он происходил из старинного рода тифлисских армян. Отец Джигарханяна Борис Акимович ушёл из семьи, когда Армену было всего месяц от роду. Армена воспитывал отчим, с которым у мальчика сложились тёплые отношения.

Рос Джигарханян в русскоязычной среде, учился в русской школе, при этом воспринял как русскую, так и армянскую культуры. Мать Джигарханяна — Елена Васильевна — работала в Совете министров Армянской ССР, была заядлой театралкой и не пропускала ни одного драматического и оперного спектакля.

Ещё в школьные годы Джигарханян увлекся театром и кино, а после окончания школы в 1952 году отправился в Москву и пытался поступить в ГИТИС, но неудачно. Вернувшись в Ереван, устроился на киностудию «Арменфильм» помощником оператора.

В 1954 году Джигарханян смог поступить в Ереванский художественно-театральный институт на актёрское отделение на курс Вартана Аджемяна, руководителя Армянского театра имени Сундукяна. Но набор оказался слишком велик, и Джигарханян перешёл на курс Армена Гулакяна, который окончил в 1958 году.

На сцене Джигарханян дебютировал в 1955 году. Это был спектакль по пьесе Виктора Гусева «Иван Рыбаков» Ереванского русского драматического театра имени К. С. Станиславского. В труппу этого театра, где актёр проработал более десяти лет, его пригласили ещё студентом-второкурсником.

В кино Джигарханян дебютировал в 1960 году в фильме «Обвал». Всесоюзную известность ему принес фильм «Здравствуй, это я!», где Армен сыграл молодого учёного-физика.

Далее последовали годы славы. Джигарханян стал одним из самых снимаемых актёров в Советском Союзе — у него было более 250 ролей в кино‑ и телефильмах. После развала СССР Джигарханян продолжал сниматься, много работал в дубляже, озвучивал мультфильмы. О последних своих ролях в кино, часто эпизодических, говорил, что «понизил требовательность» и «деньги хорошие».

Не оставлял Джигарханян и театр. В 1967 году Армен перешел в Ленком по приглашению Анатолия Эфроса. В 1969 году по приглашению Андрея Гончарова перешёл в Московский театр имени Владимира Маяковского, где вскоре стал ведущим актёром. Покинул театр в сентябре 1996 года, но продолжал выступать на сцене в спектаклях других театров и в антрепризных постановках.

С 1989 по 1997 год Джигарханян преподавал актёрское мастерство во ВГИКе, являясь профессором.

В 1996 году он вместе со своим курсом основал Московский драматический театра под руководством Армена Джигарханяна, став его художественным руководителем. С 2005 он стал директором этого театра. На сцене своего театра Джигарханян сыграл ряд ролей.

Джигарханян был академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук России, а также академиком Российской академии кинематографических искусств «Ника».