Вашингтон, , 15:35 — REGNUM Будущий президент США Дональд Трамп сам настоял на участии в съёмках комедии «Один дома 2». Об этом сообщил режиссёр фильма Крис Коламбус в интервью Insider.

Комедийный фильм «Один дома 2» вышел в 1992 году. Одну из эпизодических ролей в фильме сыграл предприниматель Дональд Трамп, ставший впоследствии президентом Соединённых Штатов.

Кинорежиссёр Крис Коламбус рассказал, что автором идеи появления Трампа в эпизодической роли-камео выступил сам предприниматель. Часть съёмок проходила в отеле «Плаза» в Нью-Йорке, которым тогда владел Дональд Трамп. Создатели картины обычно просто платили за возможность съёмки в той или иной частной локации, однако с отелем «Плаза» получилось по-другому.

«Вы сможете использовать отель «Плаза», только если я появлюсь в кино», — заявил Трамп на переговорах со съёмочной командой.

Коламбус добавил, что сцену с камео Трампа позже могли убрать при монтаже, однако она понравилась зрителям, участвовавшим в предварительном просмотре. Поэтому кинорежиссёр поручил монтажёру оставить этот эпизод в финальной версии фильма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре кинорежиссёр Крис Коламбус выступил против идеи «перезагрузки» франшизы «Один дома», разрабатываемой компанией Disney.

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