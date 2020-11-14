Москва, , 15:28 — REGNUM С призывом к российским артистам отказаться от съемок в новогодних передачах выступил певец Владимир Меладзе. Он написал об этом 14 ноября на своей странице в соцсети Instagram.

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«Спектакли, концерты и другие массовые мероприятия отменены до 15 января. Все артисты, музыканты, техники, промоутеры сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует», — написал в своем сообщении певец.

При этом Меладзе указал, что, по его мнению, эта ситуация выглядит странной, так как миллионы людей в столице России в ежедневном режиме пользуются метрополитеном и не все из них при этом соблюдают безопасную дистанцию и прочие меры карантинной безопасности.

«Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах. Может тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев», — заключил певец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что продюсер Иосиф Пригожин, комментируя ситуацию с ужесточением карантинных мер в Москве, заявил, что «весь мир трещит по швам» в результате пандемии SARS-CoV-2 и это касается не только шоу-бизнеса в России.