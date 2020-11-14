Москва, , 15:02 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью народного артиста СССР Армена Джигарханяна.

Джигарханян принадлежал к той плеяде актеров, без которых невозможно представить наше искусство, отметил Володин.

«Армен Борисович обладал незаурядным актерским дарованием, обаянием, энергией и трудолюбием. На его счету — десятки ярких разноплановых ролей в кино и театре. Многие образы, созданные им, стали культовыми: Горбатый из «Место встречи изменить нельзя», штабс-капитан Овечкин из «Неуловимых», Макс Ришар из «Тегеран-43», судья Кригс из «Здравствуйте, я ваша тетя», — цитирует спикера Госдумы пресс-служба нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, актер театра и кино, народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в возрасте 85 лет. Джигарханян был автором книг, реализовал себя как театральный режиссер и педагог. Театр Джигарханяна является одной из ведущих московских театральных площадок.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Армена Джигарханяна