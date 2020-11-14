Москва, , 14:09 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР, режиссера и педагога Армена Джигарханяна. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

«С прискорбием узнал о кончине Армена Борисовича Джигарханяна — великого актёра, светлого, удивительно одарённого и обаятельного человека», — сказал президент России.

Путин подчеркнул, что смерть Джигарханяна — это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов граждан России и других стран.

«Его искренне любили за щедрый талант, душевное тепло, за преданность профессии и своему зрителю», — сказал глава государства.

также Путин отметил, что память о Джигарханяне сохранится навсегда, потому что он был по-настоящему народным артистом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Армен Джигарханян скончался утром 14 ноября на 86-м году жизни. В последние годы Джигарханян часто болел, летом 2020 года он перенес инсульт.