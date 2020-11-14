Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Американская телевизионная сеть HBO отказалась от продления сериала «Чужак» по роману писателя Стивена Кинга на второй сезон. Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

Премьера первого сезона сериала «Чужак» на канале HBO состоялась в январе 2020 года. Позже было объявлено о продлении сериала на второй сезон, однако впоследствии руководство телевизионной сети пересмотрело эти планы.

«Нам понравилось наше сотрудничество с Ричардом Прайсом, Джейсоном Бейтманом, Эндрю Бернстайном и командой MRC. Мы желаем им всего наилучшего в развитии мира, созданного гениальным Стивеном Кингом», — сообщили в HBO.

Отмечается, что студия MRC, стоящая за созданием первого сезона, не отказывается от идеи выпуска продолжения сериала. В настоящее время MRC ищет другой телеканал или стриминговую платформу, готовую выпустить второй сезон «Чужака».

По данным издания Deadline, новым партнёром студии MRC по выпуску сериала может стать стриминговая платформа Netflix. Ранее на этой платформе выходили два других сериала MRC — «Карточный домик» и «Озарк».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года заключительный эпизод сериала «Чужак» стал самой популярной премьерой HBO со времён выхода сериала «Мир дикого запада» в 2016 году.

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