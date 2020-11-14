Москва, , 11:14 — REGNUM Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщили его близкие, а также в возглавляемом им театре.

Сообщается, что сердце Джигарханяна остановилось около 6:00 по московскому времени 14 ноября. По словам друга артиста Артура Согомоняна, причиной смерти Джигарханяна стали его возраст и болезни.

Известно, что в последние годы Джигарханян часто попадал в больницу. В июне 2020 года Джигарханян был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии после инсульта.

Бывшая супруга Джигарханяна Виталина Цимбалюк-Романовская тогда заявила, что состояние её бывшего мужа ухудшилось из-за сидячего образа жизни, который он вынуждено вел на самоизоляции из-за коронавируса.

Стоит отметить, что Джигарханяна также госпитализировали в августе 2019 года. Его окружение заявляло, что это был плановый осмотр. В 2018 году Джигарханяна госпитализировали минимум пять раз.

Напомним, что Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. Он был одним из самых востребованных актёров советского и российского кино. В его фильмографии более 300 фильмов: 208 по данным IMDb, 283 по данным «Кинопоиска» и 375 по данным «Кинотеатр.ру».