Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Фильм «Охотник на монстров» по мотивам серии видеоигр Monster Hunter выйдет в прокат в России в январе 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Sony Pictures в России.

«Друзья, фантастический экшн «Охотник на монстров» выйдет в кино 14 января 2021 года (а не 3 декабря 2020, как сообщалось ранее)», — сообщили в Sony Pictures.

Режиссёром «Охотника на монстров» стал Пол Андерсон. Главные роли в фильме исполнили Мила Йовович, Джозеф Харрис, Миган Гуд, Диего Бонета и Тони Джаа. По сюжету основанного на серии видеоигр фильма группа военного подразделения ООН попадает в фантастический мир, населённый различными монстрами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре режиссёр Пол Андерсон заявил, что работает над сценарием для фильма, действие в котором будет разворачиваться в Санкт-Петербурге.

Читайте ранее в этом сюжете: Поклонники видеоигр оценили трейлер фильма «Охотник на монстров»