Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Съёмка ремейка комедии «Один дома» компаний Disney станет пустой тратой времени, заявил режиссёр оригинального фильма Крис Коламбус в интервью Insider.

Компания Disney получила права на франшизу «Один дома» после того, как приобрела холдинг 21st Century Fox. Сделка была завершена в 2019 году, тогда же в Disney представили планы по «перезагрузке» некоторых фильмов Fox, включая «Один дома».

Режиссёр фильмов «Один дома» и «Один дома 2» Крис Коламбус заявил, что никто из сотрудников Disney не обсуждал с ним перезапуск этой серии. Он добавил, что вообще не считает эту идею удачной.

«Думаю, что это будет пустой тратой времени. В чём смысл этого? Я твёрдо убеждён, что нельзя делать ремейки фильмов с такой многолетней историей, как у «Один дома»… Снимайте свои фильмы. Даже если вы потерпите неудачу, то, по крайней мере, вы создадите что-то оригинальное», — заявил Коламбус.

Над новой версией фильма «Один дома» работает режиссёр Дэн Мазер. Главную роль в фильме исполнит Арчи Йетс, в проекте также примут участие комики Эйслинг Би, Тимоти Симонс, Пит Холмс и Майки Дей.

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