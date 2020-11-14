Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Работа над фильмом «Форсаж 9» официальна завершена. Об этом сообщил режиссёр картины Джастин Лин на своей странице в социальной сети Instagram.

Первоначально планировалось, что «Форсаж 9» выйдет в прокат в мае 2020 года. Однако съёмочный процесс был приостановлен в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Из-за этого производство фильма продлилось ещё несколько месяцев и завершилось только в ноябре.

«Огромное спасибо лучшей команде в мире за безупречную работу в таких беспрецедентных условиях», — поблагодарил режиссёр коллектив, работавший над фильмом.

Премьера фильма «Форсаж 9» ожидается в мае 2021 года. Главные роли в девятом фильме серии исполнили актёры Вин Дизель, Мишель Родригез, Тайриз Гибсон, Крис Бриджес и Джон Сина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре стало известно, что Джастин Лин станет режиссёром двух следующих фильмов «Форсаж», которые должны будут стать завершением серии.

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