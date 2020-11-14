Лос-Анджелес, США, , 02:49 — REGNUM Джуд Лоу прокомментировал новость об увольнении Джонни Деппа из проекта фильма «Фантастические твари и где они обитают 3». Об этом 14 ноября сообщил портал Comicbook.

Актёр для понять, что поскольку он является лишь одним из участников масштабного производства, то вынужден уважать решение студии.

«Это, вероятно, один из самых масштабных проектов, над которым я когда-то работал», — сказал Лоу, добавив, что в такой ситуации всё, что он может сделать — это уступить кинокомпании.

«Потому что ты должен появиться и сыграть свою роль», — отметил актёр.

Лоу также сказал, что ему вся эта ситуация кажется необычной, поскольку, по его информации, Депп потратил на съёмки лишь один день, снимаясь в одиночку.

Ранее стало известно, что Warner Bros., попросившая Джонни Деппа добровольно покинуть проект, должна будет заплатить ему $10 млн согласно условиям контракта. СМИ также сообщили, что кинокомпания ведёт переговоры с Мадсом Миккельсеном по поводу роли Геллерта Грин-де-Вальда, которого должен был сыграть Депп.

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