Биллунн, Дания, , 02:33 — REGNUM Новый набор конструктора LEGO, в основу которого лёг образ римского Колизея, станет самым большим в истории компании. Об этом 14 ноября сообщил портал Comicbook.

Набор будет состоять из 9036 деталей. Издание отмечает, что до него рекорд по этому показателю принадлежал конструктору Star Wars UCS Millennium Falcon (75 192), в который входило 7541 деталей. По имеющейся информации, в США этот конструктор будет продаваться по цене $549,99.

https://twitter.com/leaker24754951/status/1327252464500830208

Ранее ИА REGNUM сообщило, что энтузиасты пересняли трейлер будущего фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза при помощи конструктора LEGO. Создатели видео отметили, что они работали над ним более двух месяцев.

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