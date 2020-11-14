Москва, , 02:34 — REGNUM Продажа билетов на новогодние представления балета «Щелкунчик» в Большом театре переносится на неопределённое время. Об этом 14 ноября сообщается на странице театра в социальной сети Facebook.

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«Дата начала предварительной продажи на представления балета «Щелкунчик», которые должны состояться в январе 2021 г., ранее запланированная на 14 ноября, переносится и будет объявлена позднее», — говорится в сообщении администрации.

Также в связи с приказом Министерства культуры РФ № 1429 от 13 ноября, театр с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года приостанавливает предварительную продажу билетов и на все остальные спектакли своего репертуара.

Напомним, что кинотеатрам и концертным залам Москвы предписано с 16 ноября ограничить число зрителей в залах уровнем не более четверти от общего числа мест.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы Большого театра от продажи билетов во время эпидемии коронавируса упали вдвое, примерно на 1,2 млрд рублей. Генеральный директор театра Владимир Урин заявил, что в условиях новых ограничений, которые позволят заполнять зал только на 25%, учреждение лучше закрыть на некоторое время из-за убыточности.

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