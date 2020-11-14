Лос-Анджелес, США, , 02:13 — REGNUM Игровой фильм на основе анимационных фильмов и сериалов «Лило и Стич» может снять режиссёр Джон Чу. Об этом 13 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на инсайдеров.

Источники издания сообщили, что сейчас Чу ведёт переговоры по поводу участия в проекте, который находится на ранней стадии реализации. Отмечается, что игровая версия «Лило и Стич» пока не имеет сценария, нет также никакой информации о том, кто может исполнить главные роли.

Зрители знают Джона Чу по работе над фильмом «Безумного богатые азиаты». Он также снял такие картины, как «Иллюзия обмана 2» и «G.I. Joe: Бросок кобры 2 «. Вскоре должна состояться премьера его новой ленты «На высоте», главные роли в которой исполнят Стефани Беатриз («Бруклин 9−9») и Лин-Мануэль Миранда («Гамильтон «).

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