Лос-Анджелес, США, , 01:24 — REGNUM Solstice Studios присоединилась к проекту боевика «Самолёт» с Джерардом Батлером в главной роли, после того, как его покинула Lionsgate. Об этом 13 ноября сообщил журнал Variety.

Кинокомпания приобрела права на показы картины по всему миру. Она объявила, что намерена выпустить «Самолёт» в прокат 28 июня 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Lionsgate решила отказаться от участия в проекте из-за того, что не смогла заключить договор со страховой компанией, который был необходим для проведения съёмок.

Сюжет фильма расскажет о том, как лётчик (Батлер), экстренно посадивший самолёт в зоне боевых действий, будет противостоять боевикам, которые решат захватить транспортное средство и находящихся в нём людей.

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