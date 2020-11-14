Бербанк, США, , 01:11 — REGNUM Потоковый сервис Disney Plus работает над перезагрузкой мультсериала «Чёрный Плащ». Об этом 13 ноября сообщил журнал Variety.

По имеющейся у издания информации, к проекту пока не присоединился ни один сценарист. В качестве исполнительных продюсеров выступят Сет Роген, Эван Голдберг, Джеймс Уивер и Алекс Макэйти. К сожалению, пока Disney не сообщила другие подробности о будущем сериале.

Напомним, оригинальный сериал «Чёрный Плащ» (Darkwing Duck) телеканал ABC показывал в период с 6 сентября 1991 года по 5 декабря 1992. Автором идеи является аниматор Тэд Стоунс.

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