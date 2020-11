Лос-Анджелес, США, , 23:37 — REGNUM В сеть выложили постер будущего фантастического фильма «Поступь хаоса», главные роли в котором исполнят Том Холланд и Дейзи Ридли. Изображение было опубликовано 13 ноября на Twitter-странице Chaos Walking News.

Ожидается, что премьера картины состоится в январе 2021 года, но кинокомпания Lionsgate пока не выступила с официальным объявлением. Портал Screen Rant отметил, что публикация постера может говорить о том, что студия начала рекламную кампанию.

https://twitter.com/chaaoswalknews/status/1326981412545843200

В основу картины лег роман писателя Патрика Несса The Knife of Never Letting Go («Никогда не опускать нож») из серии «Поступь хаоса». В октябре 2020 года Lionsgate допустила утечку: в сеть выложили трейлер фильма в плохом качестве.

Читайте ранее в этом сюжете: В сеть выложили трейлер «Поступи хаоса» с Томом Холландом и Дэйзи Ридли

Читайте развитие сюжета: Проект боевика «Самолёт» с Джерардом Батлером «подхватила» другая студия