16 ноября 2020 | Время чтения 1 мин

Москва, , 12:17 — REGNUM В последний день работы московские музеи оказались переполнены, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В связи с этим большинство выставочных площадок продлили свои часы работы.

В МАММ (Мультимедиа Арт Музей) Василий Иванов © ИА REGNUM

На популярные выставки желающих оказалось так много, что билетов на всех не хватало. Экскурсии проводились одна за другой, практически без интервалов. Данное явление стало следствием новых ограничений, введенных мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В Музее Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно указу в период с 13 ноября по 15 января в столице не разрешено проводить массовые мероприятия — культурные, развлекательные и другие, за исключением официальных, то есть организуемых органами исполнительной власти. В рамках этого указа будут закрыты все временные экспозиции в музеях и галереях Москвы.

В соответствии с приказом Министерства культуры 16 ноября также свою работу прекратили все федеральные музеи и музеи-заповедники Москвы. Ограничения коснулись также театров, кинотеатров и концертных площадок. Теперь максимальное число зрителей не должно превышать 25% от общей вместимости места проведения.

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