Лос-Анджелес, США, , 23:04 — REGNUM Исполнительный вице-президент Marvel Studios Виктория Алонсо заявила, что кинокомпания не будет использовать цифровую версию Чедвика Боузмана при создании кинокомикса «Чёрная пантера 2». Об этом 13 ноября сообщил портал Comicbook.

«Нет. Есть только один Чедвик, и его нет с нами», — сказала Алонсо, добавив, что король Ваканды, к сожалению, умер в реальной жизни, а не только в вымышленном мире. Менеджер Marvel добавила, что сотрудникам студии и участникам проекта нужно какое-то время, чтобы придумать новую историю, в рамках которой они могли бы почтить память покойного актёра.

Напомним, Чедвик Боузман скончался 28 августа 2020 года, причиной его смерти стало онкологическое заболевание. Актёр никому не сообщал о своей болезни, о ней не знал даже режиссёр одного из последних фильмов Боузмана «Ма Рейни: Мать блюза» Спайк Ли.

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