Вашингтон, , 22:43 — REGNUM Эмбер Хёрд ведёт переговоры по поводу участия в одном из кинокомиксов студии Marvel. Об этом 13 ноября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на известного инсайдера Дэниела Рихтмана.

Источники Рихтмана утверждают, что актриса уже общалась по этому поводу с главой кинокомпании Кевином Файги. Стоит отметить, что ранее в сети появилась информация о том, что кинокомпания Warner Bros. не планирует увольнять Хёрд из проекта фильма «Аквамен 2».

Напомним, в «Аквамене» актриса исполнила роль королевы моря Меры. Она также появилась в этой образе в версии кинокомикса «Лига справедливости», которую снял режиссёр Джосс Уидон.

Читайте ранее в этом сюжете: Участник проекта «Лига справедливости» показал сцену смерти матери Киборга