Лос-Анджелес, США, , 22:29 — REGNUM Джек Хьюстон присоединился к Роберту Де Ниро и Джону Малковичу в проекте боевика Wash Me in the River, он исполнит главную роль в этом фильме. Об этом 13 ноября сообщил портал Deadline.

Название картины можно перевести как «Вымой меня в реке», снимать её будет режиссёр и продюсер Рэндолл Эмметт. Отмечается, что Хьюстон заменил в этой роли Тейлора Китча. Стоит отметить, что Китч сам ранее пришёл на смену рэперу Колсону Бейкеру (Machine Gun Kelly).

Ранее сообщалось, что картина Wash Me in the River будет выполнена в духе фильма Итана и Джоэла Коэнов «Старикам тут не место». Джек Хьюстон исполнит роль излечившегося наркомана, который решает уничтожить всех наркоторговцев, которые, по его мнению, виноваты в смерти его невесты.

Читайте ранее в этом сюжете: Иранский фильм удостоен награды на итальянском кинофестивале