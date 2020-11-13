Лос-Анджелес, США, , 22:16 — REGNUM Участник проекта кинокомикса Зака Снайдера «Лига справедливости» Фабиан Вагнер выложил в сеть кадр со съёмочной площадки. Снимок был опубликован 13 ноября на его странице в Instagram.

На фотографии, как предположили фанаты, запечатлён момент, когда снимают сцену смерти матери Киборга (Виктора Стоуна) Элинор Стоун. Поклонники комиксов могут видеть, что играющая её Карен Брайсон сидит в машине. Известно, что по сюжету мать супергероя погибла в какой-то аварии.

Ранее Зак Снайдер заявил, что хотел бы снять фильм по серии комиксов «Бэтмен. Возвращение Темного Рыцаря» Фрэнка Миллера. Режиссёр отметил, что он «одержим» этим комиксом и что проект такой картины является его мечтой.

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