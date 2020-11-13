Вашингтон, , 22:04 — REGNUM В сеть выложили первый трейлер сериала «Принц из Беверли-Хиллз», главную роль в котором вновь исполнит Уилл Смит. Ролик был опубликован 13 ноября на YouTube-канале актёра.

В кадрах ролика зрители могут видеть актрису Джанет Хьюберт, которая в оригинальном шоу сыграла тётю Смита Вивиан Бэнкс. Создатели новой версии «Принца из Беверли-Хиллз» также показали других персонажей.

Примечательным является то, что Хьюберт была уволена из оригинального проекта после третьего сезона, причиной стали её взаимоотношения с Уиллом Смитом. В «Принце из Беверли-Хиллз» Смит играл вымышленную версию себя, по сюжету, после его конфликта с «серьёзными людьми» мать подростка решила отправить его к тёте Вивиан, которая живёт в районе Бель-Эйр Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США).

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