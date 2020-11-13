Нью-Йорк, США, , 21:42 — REGNUM Джон Бернтал сказал, что существует вероятность того, что поклонники сериала Marvel «Каратель» всё ещё могут увидеть третий сезон шоу. Об этом 13 ноября сообщил портал Comicbook.

Во время общения с ведущим подкаста Geek House Show актёр заявил, что его взволновало то, как многие люди среагировали на его версию Фрэнка Касла. Он также добавил, что образ Карателя в его «крови» и «костях».

"Так что дело не в том, сделаем ли мы это, а в том, чтобы сделать это правильно и сделать версию, которую фанаты действительно заслуживают», — сказал Бернтал, отметив, что, к сожалению, решения о производстве сериалов принимаются в комнатах, в которые его не приглашают.

«Но Фрэнк всегда рядом, он всегда часть меня. И когда мы получим звонок, я буду готов, и я сделаю все, что в моих силах», — заявил актёр.

Напомним, сериал «Каратель» выходил на Netflix в период с 17 ноября 2017 года по 18 января 2019-го. Потоковый сервис объявил о закрытии сериала 18 февраля 2019-го.

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