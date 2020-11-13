Лос-Анджелес, США, , 21:32 — REGNUM Петер Стормаре заявил, что в производстве находится вторая часть фильма «Константин: повелитель тьмы». Публикацию он разместил 13 ноября на своей странице в Instagram.

Актёр выложил в сеть кадр из оригинального фильма, использованный в качестве постера изданием Total Nerd. На этом фото Стормаре запечатлён в образе Сатаны. На постере также присутствует надпись о том, что актёр показал одну из лучших версий Князя Тьмы в истории кино.

Напомним, в основу фильма «Константин: повелитель тьмы», в котором Киану Ривз исполнил главную роль, лёгла серия комиксов компании DC. Фильм вышел на экраны 18 февраля 2020 года, при бюджете $100 млн он собрал в мире около $230,8 млн.

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