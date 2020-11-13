Москва, , 17:31 — REGNUM Идея социального предпринимателя из Свердловской области Яна Кожана получила высокую оценку президента России Владимира Путина. Бизнесмен представил свой проект на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

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Ранее Кожан реализовал на базе бывшего чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти (Свердловская область) туристско-рекреационный кластер. По словам предпринимателя, такие проекты можно реализовать и в других регионах.

«Очень полезная, очень интересная инициатива», — сказал Путин.

По мнению президента, реализация подобных идей позволит создать среду в малых и средних городах России, а жителям — заработать необходимые денежные средства и развивать на базе новых площадок свои идеи. Малый и средний бизнес могут активно подключится к созданию подобных кластеров на базе разрушенных объектов, уверен Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уральский туристский кластер «Гора Белая» смог получить гранты Ростуризма на свои проекты.

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