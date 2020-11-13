Москва, , 15:30 — REGNUM В Москве прошла церемония открытия мемориальной доски в честь народного артиста СССР Владимира Этуша, передаёт 13 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Доску установили на стене дома в Гранатном переулке, в нём известный актёр жил с 1978 года до конца своей жизни.

Владимир Этуш снимался в фильмах «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Двенадцать стульев». Выступал в труппе Московского театра имени Евгения Вахтангова. Артист ушёл из жизни 9 марта 2019 года в возрасте 96 лет.