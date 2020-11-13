Москва, , 15:27 — REGNUM От России на соискание американской кинематографической премии «Оскар» выдвинут фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Об этом 13 ноября сообщил председатель Российского оскаровского комитета, актер и режиссер Владимир Меньшов.

«От России выбрали фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!», — приводит его слова ТАСС.

Данный фильм рассказывает о расстреле в 1962 году в городе Новочеркасске мирной демонстрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября стало известно, что кинофильм «Вечный окоп» («La trinchera infinita») будет представлен на церемонии вручения кинонаград «Оскар» в качестве претендента на категорию «Лучший фильм на иностранном языке» от Испании.