Сеул, , 13:50 — REGNUM Южнокорейская актриса Юн Ё Чжон номинирована на американскую независимую кинопремию «Готэм». Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на свои источники.

Главной соперницей представительницы Южной Кореи за награду «Лучшая женская роль» является Фрэнсис Макдормэнд, исполнившая главную роль в фильме Хлои Чжао «Земля кочевников».

Известно, что 30-я церемония вручения наград состоится 21 января 2021 года.

Отмечается, что фильм Ли Исаака Чана «Минари», в котором сыграла актриса Юн Ё Чжон, номинирован на Международный кинофестиваль в Вальядолиде (Испания).

Картина повествует о семье корейских эмигрантов и жизни семилетнего мальчика, чья жизнь переворачивается, после того, как его семья переезжает в сельский Арканзас. Время действий — середина 1980-х годов.

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