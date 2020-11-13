Сеул, , 12:41 — REGNUM 13 ноября в столице Южной Кореи пройдёт световое шоу в поддержку борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

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По их словам, световое шоу начнётся в 18:30 по местному времени в Олимпийском парке. В шоу будет задействовано порядка 315 беспилотников.

Известно, что световое шоу также будет транслироваться в прямом эфире на канале KTV YouTube.

Напомним, что подобное световое шоу прошло в Сеуле в начале июля.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 191 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 28 133.

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