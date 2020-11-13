Красногвардейский район, Крым, , 10:45 — REGNUM Памятный знак на месте последнего крупного сражения между частями Красной и Белой Армии в Гражданскую войну установлен в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщила 12 ноября «Российская газета».

Знак установлен у села Видное — здесь, в балке вблизи от станции Курман-Кемельчи (сейчас Урожайная) 12 ноября 2020 года, произошло сражение между частями Красной армии под командованием Михаила Фрунзе и марковцами. Инициаторами установки знака стали местные активисты при поддержке Русской общины Крыма, Российского военно-исторического общества, а также администрации и депутатов Красногвардейского района.

Отметим, что с 12 по 15 ноября в Ялте и Севастополе проводится научная конференция, посвящённая столетию окончания Гражданской войны в Крыму.