Москва, , 09:30 — REGNUM Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) сообщило о планах по созданию маршрута «Большого Золотого кольца» — в него войдут города, привлекательные для туристов и располагающиеся в транспортной доступности от Москвы.

Успенский монастырь в Туле A.Savin

«Мы хотим сделать «Большое Золотое кольцо» вокруг Москвы, чтобы включить в этот бренд Тульскую область, Рязань и другие «качественные» исторические города, которые располагаются вокруг столицы и скоро получат еще лучшую транспортную доступность», — сообщила РИА Новости советник главы Ростуризма Юлия Рыбакова.

На данный момент в состав «Золотого кольца» входят Владимир и Суздаль, Иваново, Кострома, Сергиев Посад, Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов Великий, а также Углич. В 2017 году маршрут отпраздновал 50-летие с момента создания.